Amazon Prime выпустит документальный сериал о Ландо Норрисе

Действующий чемпион мира Формулы-1, британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис станет героем нового документального сериала на платформе Amazon Prime, премьера которого состоится в 2027 году. Проект с рабочим названием Lando уже находится в производстве. Об этом сообщает портал Deadline.

Сообщается, что трёхсерийный проект предложит зрителям доступ к жизни 26-летнего британского гонщика, показывая его с более личной стороны за пределами гоночной трассы.

Производством сериала занимается Box to Box Films — компания, стоящая за популярным проектом Netflix Formula 1: Drive to Survive. Режиссёром проекта назначен Бен Фетеан, а продюсером выступит Клэр Литтл.