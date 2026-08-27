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«Этот проект даст людям больше доступа к моей жизни». Норрис — о сериале про себя

«Этот проект даст людям больше доступа к моей жизни». Норрис — о сериале про себя
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Действующий чемпион мира Формулы-1, британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о съёмках документального сериала о себе на платформе Amazon Prime, премьера которого состоится в 2027 году.

«Я очень рад работать над этим проектом вместе с Prime Video. Мы уже некоторое время ведём съёмки, и мне было очень интересно участвовать в этом. Я и так довольно многим делюсь из того, чем занимаюсь, но этот проект даст людям больше доступа к моей жизни вне гонок, чем когда-либо прежде.

Я активно участвовал во всём процессе, поэтому надеюсь, людям будет интересно увидеть больше того, что происходит за кулисами. С нетерпением жду момента, когда зрители смогут увидеть сериал в следующем году», — приводит слова Норриса портал Deadline.

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