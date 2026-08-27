Никола Цолов впервые сел за руль болида Формулы-1 на тестах в Имоле

19-летний болгарский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-2 Никола Цолов, выступающий за команду «Кампос» и являющийся юниором «Ред Булл», впервые провёл тесты за рулём болида Формулы-1, завершив программу Testing of Previous Cars (TPC) на трассе «Имола» за рулём VCARB 02.

«Сегодняшний день стал действительно позитивным шагом для Николы. Он быстро адаптировался к машине и показал спокойствие, которое вы хотите видеть от гонщика, впервые садящегося за руль болида Формулы-1. Этот выезд является частью текущей программы развития, которую команда проводит для своих молодых пилотов, предоставляя им инструменты, километраж и среду для развития. Мы не раз видели, что даёт этот путь, и именно такие дни помогают нам продолжать его строить», — приводит слова руководителя молодёжной команды Гвена Лагрю пресс-служба команды.