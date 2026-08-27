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Марк Маркес рассказал, почему посоветовал Хаджару пропустить ГП Нидерландов

Марк Маркес рассказал, почему посоветовал Хаджару пропустить ГП Нидерландов
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Пилот заводской команды «Дукати» Марк Маркес подтвердил, что пилот «Ред Булл» Исак Хаджар обращался к нему за советом в связи с травмой запястья и помощью с решением об участии в Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Да, Хаджар связался со мной. Разумеется, я не врач, но совет, разумеется, дать могу. Потому что для гонщика в такой ситуации порой важно принять верное решение, а это может быть очень трудно. Ведь порой, даже с травмой, ты можешь подумать: «Ну ладно, может быть, я смогу выступить и так». Но гонщику трудно смириться с мыслью, что я лучше пропущу гонку, но смогу намного лучше подготовиться к следующему этапу.

Собственно, именно это я Исаку и сказал. Потому что в прошлом я по собственному опыту понял, что пропуск одной гонки не изменит твою жизнь. И лучше пропустить одну гонку, чем усугубить травму из-за того, что ты решил слишком рано вернуться на трассу. И что такое ранее возвращение может изменить твою жизнь. Потому что моя жизнь сильно изменилась с той травмы в Хересе. Так что да, я постарался дать правильный совет Исаку Хаджару, и мне кажется, что в итоге он принял верное решение, ведь впереди у него ещё очень длинная карьера», — приводит слова Маркеса Moto GP в социальной сети Х.

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