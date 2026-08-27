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Албон: девушка чуть ли не каждый день напоминает мне, что я похож на тайскую собаку

Албон: девушка чуть ли не каждый день напоминает мне, что я похож на тайскую собаку
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что его девушка Лили, профессиональная гольфистка, часто сравнивает его с тайской уличной собакой, особенно после гоночных уикендов, когда он не успевает привести себя в порядок.

«Лили мне постоянно говорит, и чуть ли не каждый день напоминает, что я похож на тайскую уличную собаку. Особенно когда возвращаюсь с гоночного уикенда и у меня типа щетина… Сразу видно это. В воскресенье вечером ты даже не успеваешь нормально принять душ, просто из машины сразу в аэропорт. И она такая: «Да, ты выглядишь как тайская уличная собака. Иди в душ. Приведи себя в порядок», — рассказал Албон в интервью на YouTube-канале Sky Sports F1.

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