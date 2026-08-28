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«Он станет первым спортсменом-миллиардером из Нидерландов». Экс-пилот Ф-1 — о Ферстаппене

«Он станет первым спортсменом-миллиардером из Нидерландов». Экс-пилот Ф-1 — о Ферстаппене
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Роберт Дорнбос выразил уверенность, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен в будущем станет первым спортсменом-миллиардером из Нидерландов, учитывая его новый контракт с «Ред Булл» и растущие коммерческие возможности.

«Да, понятно, что речь идёт об общей сумме, с учётом всех бонусов. И сумма выплат будет зависеть от того, сможет ли Макс выиграть ещё один титул и придут ли к гонщику и команде новые спонсоры. Но в целом Макс уже сейчас находится в элите мирового спорта и с точки зрения бизнеса. Он станет первым спортсменом-миллиардером из Нидерландов», — приводит слова Дорнбоса портал F1Maximaal.

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