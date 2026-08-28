Лоран Мекис: не ждите, что в «Ред Булл» будут довольны прогрессом без побед

Руководитель «Ред Булл» француз Лоран Мекис рассказал о настроении в команде после заметного сокращения отставания от лидеров по ходу сезона-2026. По словам Мекиса, коллектив не считает достигнутый прогресс достаточным и по-прежнему рассчитывает одержать победу в одной из оставшихся гонок чемпионата.

«Настроение в команде не будет по-настоящему хорошим, пока мы снова не начнём побеждать. Не ждите, что мы будем довольны достигнутым прогрессом, потому что пока его недостаточно для побед в гонках.

В начале года мы отставали от лидеров более чем на секунду, а сейчас, вероятно, находимся в пределах последних трёх десятых. Соперники не ждут нас, все очень активно развивают свои машины. Поэтому уже сам факт, что нам удалось настолько сократить отставание, — большая заслуга всех сотрудников в Милтон-Кинсе.

Мы по-прежнему однозначно хотим попытаться выиграть гонки в этом году. Считаем ли мы, что сейчас у нас достаточно скорости, чтобы побеждать в честной борьбе? Нет. Но пелотон настолько плотный, что любая из четырёх команд может оказаться в положении победителя, если кто-то из нас не извлечёт максимум из уикенда или допустит малейшую ошибку», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.