Сын Кими Райкконена может присоединиться к гоночной академии Формулы-1 до конца года

11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена, может сделать следующий шаг в гоночной карьере уже в этом году. Крёстный отец юного картингиста и давний друг семьи Джино Розато рассказал о возможном переходе Робина в гоночную академию и подчеркнул, что семья пока не торопится принимать решение.

«Это те вещи, над которыми мы работаем. Сейчас мы оцениваем варианты», — приводит слова Розато издание Ilta-Sanomat. При этом крёстный отец Робина не стал раскрывать, о какой именно академии идёт речь. На вопрос о возможном сотрудничестве с «Феррари» Розато ответил: «Это сюрприз».

«Нам нужно делать то, что лучше для ребёнка, а не то, что лучше для имени. Имя открывает двери. Нам нужно убедиться, что эти двери останутся открытыми благодаря тому, что он попадёт в правильную программу и окажется в окружении правильных людей. Надеюсь, в этом году мы объявим большие новости по этому поводу.

Кими и Минтту [жена Райкконена] очень уравновешенно относятся к этому. Кими очень реалистичен. Он не станет сумасшедшим родителем, который говорит: «Мой сын — следующий [Айртон] Сенна», — отметил Джино.

Розато также сравнил Робина с его отцом по характеру и поведению за рулём, назвав мальчика «мини-Кими».

«Он тихий, очень тихий. И быстрый. Я видел его на снегоходе. Видел его на мотоцикле. Видел его на гидроцикле. Он от природы быстрый. С утра до вечера это всё, о чём он думает. Кими не вкладывал это ему в голову. По планам у нас сначала академия, затем постепенно вверх. Ф-4, Ф-3, Ф-2 и Формула-1, как у всех остальных. Если он хочет этим заниматься и если он хорош, мы пойдём дальше. В противном случае это никого больше не будет касаться», — заключил Розато.