Лимаше: Лоуренс Стролл хочет, чтобы «Хонда» платила зарплату Алонсо в € 40 млн

Владелец гоночной команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл рассчитывает, что «Хонда» возьмёт на себя часть расходов по новому контракту двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, который запрашивает € 40 млн на сезон-2027.

«Я слышал, что Лоуренс Стролл хочет, чтобы «Хонда» заплатила будущую зарплату Фернандо Алонсо. Алонсо просит € 40 млн на 2027-й и 2028-й. «Астон Мартин» хочет, чтобы «Хонда» внесла бóльший вклад в бюджет команды на 2027 год и последующий период», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х автор издания Business/book GP, посвящённого экономической составляющей Формулы-1, Марк Лимаше.