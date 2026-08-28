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Украина подала жалобу на Россию в комитет по этике ФИА после возвращения флага и гимна

Украина подала жалобу на Россию в комитет по этике ФИА после возвращения флага и гимна
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Автомобильная федерация Украины (ФАУ) подала официальную жалобу в этический комитет Международной автомобильной федерации (ФИА) на решение о снятии запрета с российских и белорусских участников в международных соревнованиях. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на источники. По информации издания, решение было предложено президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом и одобрено Всемирным советом. Запрет действовал с февраля 2022 года.

В жалобе ФАУ утверждает, что Российская автомобильная федерация (РАФ) открыла и продолжает управлять офисами в Крыму, Севастополе, Донецкой и Запорожской областях. Действия РАФ, по мнению украинской стороны, нарушают устав ФИА, который разрешает только один автомобильный клуб на страну.

«Это явное нарушение устава ФИА со стороны Российской автомобильной федерации. Мы призываем президента федерации принять срочные меры по закрытию этих офисов и наказать РАФ за её действия», — заявил президент ФАУ Александр Фельдман.

В заявлении также отмечается, что глава РАФ Борис Ротенберг находится под международными санкциями США, Великобритании, ЕС и других стран.

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