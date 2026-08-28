«Не рассматривал уход из «Уильямса». Карлос Сайнс опроверг слухи о переговорах с «Ауди»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс опроверг слухи о возможном переходе в «Ауди» на сезон-2027 и заявил, что никогда серьёзно не рассматривал вариант с уходом из британской команды.

«Это были всего лишь обычные слухи в паддоке. Могу подтвердить, что в этом году я ни разу всерьёз не рассматривал возможность перейти в другую команду.

Обычно перед подписанием контракта всегда оцениваешь ситуацию в целом. Но когда мы рассмотрели все варианты, для меня проявился ещё один очень важный момент: я никогда не любил уходить из команды, когда она переживает сложный период. Не в моём характере уходить в другое место, если ситуация в команде стала хуже после моего прихода. Когда я присоединился к проекту «Уильямса», я понимал, что могут быть трудные моменты. И хотя нынешний период особенно сложный, готов это принять.

Никого в команде не устраивает нынешняя ситуация, и мы все стремимся как можно скорее её изменить. Но, как я уже сказал, не в моём характере покидать корабль, когда наступают трудные времена», — приводит слова Сайнса издание Motorsport.