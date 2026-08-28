15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» представила особые комбинезоны для Хэмилтона и Леклера в честь Михаэля Шумахера

«Феррари» представила особые комбинезоны для Хэмилтона и Леклера в честь Михаэля Шумахера
Комментарии

«Феррари» представила специальные гоночные комбинезоны, в которых семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его напарник Шарль Леклер выступят на Гран-при Италии в Монце. Дизайн посвящён семикратному чемпиону серии Михаэлю Шумахеру.

Фото: x.com/ScuderiaFerrari

Фото: x.com/ScuderiaFerrari

Фото: x.com/ScuderiaFerrari

Фото: x.com/ScuderiaFerrari

Комбинезоны выполнены в основном красном цвете и украшены семью звёздами, которые Шумахер использовал в дизайне своих шлемов. Ожидается, что «Феррари» также представит специальную ливрею для SF-26 в честь немецкого гонщика.

Шумахер выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год и выиграл пять чемпионских титулов подряд с 2000-го по 2004-й. Гран-при Италии в Монце в 2026 году станет 30-й годовщиной его первой победы за «Феррари» (1996) и 20-й — его последней победы в Формуле-1 (2006). Всего Шумахер выигрывал Гран-при Италии пять раз.

Материалы по теме
LEGO проведёт бесплатные мероприятия в Милане и Монце в честь М. Шумахера на ГП Италии