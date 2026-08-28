Лидер общего зачёта RDS GP Томми Кайли пропустит финальный этап сезона

Денис Мигаль, основатель, руководитель и пилот команды FRESH RACING, сообщил, что лидер чемпионата RDS GP Томми Кайли пропустит финальный этап соревнований по независящим от команды причинам.

«Друзья, доброе утро. Но я не с самыми добрыми новостями. За моей спиной машина лидера чемпионата — Томми Кайли. Завтра состоится финальная гонка, но нашего ирландца в ней не будет. По независящим от нас причинам он пропускает финальный этап.

Я попросил бы никого не строить домыслов и не искать загадок, а уважать команду в своих рассуждениях на эту тему. Но факт остаётся фактом: Томми сегодня, завтра и на финале присутствовать не будет. Он пропускает этап. При этом команда продолжит бороться за чемпионский титул и решать все свои командные задачи. Всем спасибо», — сказал Мигаль в видео, опубликованном пресс-службой команды.