В «Мерседесе» подтвердили, что Расселл получит штраф за превышение лимита двигателей

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд сообщил, что команда пока не определилась, на каком этапе пилот Джордж Расселл понесёт штраф за превышение лимита силовых установок.

«Мы ещё не определились, где Джордж будет отбывать свой штраф, но оба гонщика будут затронуты. Джордж сошёл в Канаде, Кими — в Барселоне, а у Джорджа также была остановка в конце квалификации в Венгрии. Если бы это произошло в гонке, последствия могли бы быть гораздо серьёзнее.

Мы должны управлять оставшимися этапами так, чтобы обе машины дошли до конца сезона с максимально свежим и производительным оборудованием. Это постоянный компромисс между риском использования компонентов с большим пробегом и ценой штрафа на стартовой решётке, который нужно отыгрывать по ходу гонки», — приводит слова Лорда Sky Sports.