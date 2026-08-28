Льюис Хэмилтон назвал сходства между Формулой-1 и теннисом

Британский пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о сходствах между гонками Формулы-1 и теннисом, отметив, что быстрые реакции и способность мгновенно принимать решения являются ключевыми для обоих видов спорта.

«Быстрые реакции — ключ для обоих видов спорта. Мышление на ходу, координация рук и глаз — очень похожи. Есть реальное сходство в том, как ты воспринимаешь то, что видишь, анализируешь это за долю секунды и реагируешь», — приводит слова Хэмилтона LH44 в социальной сети Х.

Напомним, в текущем сезоне Формулы-1 Хэмилтон располагается на третьем месте в личном зачёте. Его напарник монегаск Шарль Леклер – пятый. Возглавляет таблицу пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.