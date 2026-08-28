Никита Мазепин выиграл квалификацию первой гонки после возвращения в спорт

Российский гонщик Никита Мазепин стал победителем квалификации соревнования Spezial Tourenwagen Trophy, которое проходит в бельгийском Спа, сообщает ТАСС. Это его первое официальное выступление после возвращения к гоночной деятельности, о котором он объявил в августе 2026 года.

Мазепин выступал в составе команды Motopark на автомобиле Mercedes-AMG GT3.

Напомним, 27-летний Никита Мазепин выступал за «Хаас» в сезоне 2021 года. Однако команда расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года. В том же году он оказался под санкциями Европейского союза. 13 сентября 2024 года Евросоюз снял ограничения с гонщика. После ухода из Формулы-1 Мазепин несколько раз выходил на старт гонок GT, однако с января 2025-го не участвовал в автоспортивных соревнованиях.