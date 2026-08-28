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Хэмилтон и Тиафо сравнили качество еды в Европе и США

Хэмилтон и Тиафо сравнили качество еды в Европе и США
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон и американский теннисист Фрэнсис Тиафо обсудили любовь к сладкому и сравнили еду в Европе и Америке.

Хэмилтон: У тебя есть тяга к сладкому?
Тиафо: У меня самая сильная тяга к сладкому.
Хэмилтон: у меня тоже. Это просто особенность спортсменов?
Тиафо: Думаю, это потому что мы живём в постоянном стрессе, и это самое лёгкое, чтобы…
Хэмилтон: Я обожаю конфеты, чувак.
Тиафо: Это безумие. Но ваши конфеты в Европе намного лучше, чем в Америке, должен сказать.
Хэмилтон: О да, да, это безумие. То же самое с едой. Еда в Европе намного лучше, — приводит слова спортсменов LH44 в социальной сети Х.

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