«Это потрясающее чувство — понимать, что столько людей счастливы». Норрис — о победах

Пилот «Макларена» и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился эмоциями после побед в гонках, отметив, что главное для него — осознание счастья всей команды.

«Что ты ощущаешь? Чёрт возьми… Есть некоторое облегчение – усердный труд всех людей в команде дал плоды. Много мыслей мелькает в голове в такие моменты. Всё это очень позитивно, очень радостно. Когда пересекаешь финишную черту и видишь команду, в этот момент ты впервые чувствуешь победу. Это потрясающее чувство – понимать, что столько людей счастливы. Для меня это главное.

На круге возвращения ты пытаешься всё впитать, ведь это весьма особенные моменты. Тебе всё равно надо взвеситься, потом попить воды, потому что обычно у тебя сильная жажда к этому моменту. А затем, наконец, можно отпраздновать с командой. Мне как фанату гонок приятно посмотреть главные моменты и увидеть то, что видели зрители дома. Бывает, что у тебя очень скучная гонка, мало событий, а позади может происходить очень захватывающий заезд.

Иногда ты не имеешь ни малейшего представления о том, что случилось в гонке, и довольно интересно впервые увидеть эти эпизоды. Лучшее в награждении то, что ты поднимаешься на подиум вместе с членом команды. Я всегда жду этого с нетерпением. Это классный сюрприз. В Будапеште на подиум поднимался Кайл, мой главный механик, в Зандворте Эдриан, один из инженеров. Очень весело», — приводит слова Норриса официальный сайт «Макларена».