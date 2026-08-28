Штайнер: думаю, в «Мерседесе» сказали Расселлу, что он должен поддерживать Антонелли

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном изменении ролей в «Мерседесе» после командной тактики на Гран-при Нидерландов, где Джорджа Расселла попросили пропустить Андреа Кими Антонелли.

«Сомневаюсь, что в «Мерседесе» открыто заявили Расселлу, что теперь он будет вторым номером команды в этом сезоне. Скорее они сказали ему: «Ты должен поддерживать Кими для того, чтобы команда выиграла чемпионат. Такова твоя миссия на этот сезон». Думаю, именно это и случилось.

Потому что если вы хотите победить, действовать нужно именно так. В противном случае будет велик риск повторения прошлогодней истории «Макларена». Вы доведёте всё до последней гонки сезона с большим риском в итоге вообще проиграть чемпионат», — приводит слова Штайнера Racing