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Штайнер: думаю, в «Мерседесе» сказали Расселлу, что он должен поддерживать Антонелли

Штайнер: думаю, в «Мерседесе» сказали Расселлу, что он должен поддерживать Антонелли
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном изменении ролей в «Мерседесе» после командной тактики на Гран-при Нидерландов, где Джорджа Расселла попросили пропустить Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 12, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2:04:44.859
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+11.536
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.906

«Сомневаюсь, что в «Мерседесе» открыто заявили Расселлу, что теперь он будет вторым номером команды в этом сезоне. Скорее они сказали ему: «Ты должен поддерживать Кими для того, чтобы команда выиграла чемпионат. Такова твоя миссия на этот сезон». Думаю, именно это и случилось.

Потому что если вы хотите победить, действовать нужно именно так. В противном случае будет велик риск повторения прошлогодней истории «Макларена». Вы доведёте всё до последней гонки сезона с большим риском в итоге вообще проиграть чемпионат», — приводит слова Штайнера Racing