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Паяри — лучший после первого дня Ралли Парагвая WRC, Фурмо — 4-й, лидер сезона Эванс — 3-й

Паяри — лучший после первого дня Ралли Парагвая WRC, Фурмо — 4-й, лидер сезона Эванс — 3-й
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В окрестностях города Энкарнасьон завершился первый день 11-го этапа сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Парагвая, лучшее время в котором показал финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у новозеландского гонщика Хэйдена Пэддона (Hyundai Shell Mobis WRT).

WRC 2026. Этап 11, Энкарнасьон, Парагвай
Ралли Парагвая. Общий зачёт
28 августа 2026, пятница. 23:19 МСК
Окончено
1
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
1:28:28.7
2
Хэйден Пэддон
Hyundai Shell Mobis WRT
+11.9
3
Эльфин Эванс
Toyota Gazoo Racing WRT
+56.3

WRC. 11-й этап. Ралли Парагвая. Результаты первого дня (топ-10).

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 1:28:28.7.
2. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +11.9.
3. Элфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +56.3.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.0.
5. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:23.1.
6. Диего Домингес (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:36.0.
7. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +3:15.4.
8. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3:33.3.
9. Марко Буласия (Toyota GR Yaris Rally2) +4:01.4
10. Ромет Юргенсон (M-Sport Ford WRT) +4:36.9

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