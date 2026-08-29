Паяри — лучший после первого дня Ралли Парагвая WRC, Фурмо — 4-й, лидер сезона Эванс — 3-й

В окрестностях города Энкарнасьон завершился первый день 11-го этапа сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Парагвая, лучшее время в котором показал финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у новозеландского гонщика Хэйдена Пэддона (Hyundai Shell Mobis WRT).
WRC. 11-й этап. Ралли Парагвая. Результаты первого дня (топ-10).
1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 1:28:28.7.
2. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +11.9.
3. Элфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +56.3.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.0.
5. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:23.1.
6. Диего Домингес (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:36.0.
7. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +3:15.4.
8. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3:33.3.
9. Марко Буласия (Toyota GR Yaris Rally2) +4:01.4
10. Ромет Юргенсон (M-Sport Ford WRT) +4:36.9