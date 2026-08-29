Источник: Лиам Лоусон после первой практики в Монце может пересесть за «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» рассматривает запасной вариант на случай, если французский гонщик Исак Хаджар не сможет провести полноценный уикенд на Гран-при Италии из-за травмы запястья. По информации The New Zealand Herald, команда может задействовать Лиама Лоусона уже после первой тренировки на трассе в Монце.

Хаджар получил небольшой перелом запястья во время тренировочных занятий в период летнего перерыва. Из-за травмы он пропустил Гран-при Нидерландов, где его в составе основной команды «Ред Булл» заменил Лоусон. Новозеландец занял седьмое место в гонке, а в третьем сегменте квалификации уступил Максу Ферстаппену всего 0,115 секунды.

Сейчас ожидается, что на Гран-при Италии Лоусон вернётся в «Рейсинг Буллз», а Хаджар попытается восстановиться к этапу, который пройдёт с 4 по 6 сентября. При этом в «Ред Булл» намерены предоставить французу максимально возможное время для оценки состояния его запястья.

В качестве наиболее неблагоприятного сценария команда рассматривает вариант, при котором Хаджар выйдет на трассу в первой тренировке, но почувствует, что не готов продолжать. Тогда Лоусон может заменить его уже со второй тренировки. Для такой замены потребуется согласование с ФИА.