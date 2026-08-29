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Макс Ферстаппен 10 лет не финишировал вне очков в воскресной гонке

Макс Ферстаппен 10 лет не финишировал вне очков в воскресной гонке
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10 лет назад, 28 августа 2016 года, на Гран-при Бельгии ныне четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен финишировал 11-м, после чего ни разу не пересекал финишную черту вне очковой зоны.

В тот день в Спа нидерландский гонщик занял 11-е место, не набрав очков. За прошедшие 10 лет Ферстаппен либо зарабатывал очки, либо сходил с дистанции. За этот период он завоевал 127 подиумов, включая 70 побед, и 30 раз не финишировал.

Целая декада в очковой зоне

Целая декада в очковой зоне

Фото: F1

Макс Ферстаппен является четырёхкратным чемпионом мира и действующим пилотом «Ред Булл». В нынешнем сезоне после 12 этапов он занимает шестое место в личном зачёте со 112 очками.

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