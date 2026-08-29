MotoGP может отменить ГП Катара без замены из-за ситуации на Ближнем Востоке — The Race

Гран-при Катара в MotoGP, скорее всего, будет отменён без замены из-за нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщает The Race со ссылкой на источники в паддоке.

Гонка в Лусаиле была перенесена с апреля на ноябрь из-за конфликта между США и Ираном. Авиабаза США Аль-Удейд, расположенная в 40 км от трассы, неоднократно подвергалась ракетным атакам. Однако, по информации источника, напряжённость в регионе остаётся высокой, и организаторы готовятся официально отменить этап в ближайшие дни.

Ранее в паддоке обсуждалась возможность замены Гран-при Катара на двойной этап в Сепанге, Малайзия, но этот план, по сообщениям издания, был отложен. Таким образом, чемпионат MotoGP может потерять один из 22 запланированных этапов.

Отмена катарского этапа существенно повлияет на расклады в чемпионате — в гонке разыгрывалось бы 37 очков. После 12 этапов лидер Хорхе Мартин опережает напарника Марко Бедзекки на 31 очко. Конфликт также повлиял на объявление календаря MotoGP на 2027 год. Заместитель генерального директора серии Карлос Эспелета сообщил, что анонс откладывается на две-три недели.