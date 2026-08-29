Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» как минимум до конца 2030 года

Чемпион мира Формулы-1 2025 года Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» как минимум до конца сезона-2030. Новое соглашение также предусматривает опцию многолетнего продления сотрудничества после этой даты.

Фото: McLaren Mastercard Formula 1 Team

Норрис выступает за «Макларен» с 2019 года, а в программу развития команды вошёл ещё в 2017-м. За это время британец провёл за коллектив 163 Гран-при — больше, чем любой другой гонщик в истории «Макларена». На его счету 18 поул-позиций, 48 подиумов и 13 побед в Формуле-1.

В сезоне-2025 Норрис впервые стал чемпионом мира, а «Макларен» второй год подряд выиграл Кубок конструкторов. Новое соглашение обеспечивает стабильность состава команды как минимум на ближайшие четыре сезона. Контракт с напарником Норриса Оскаром Пиастри был продлён в марте 2025 года.