«Мой дом». Ландо Норрис прокомментировал продление контракта с «Маклареном»

Действующий чемпион мира Ландо Норрис прокомментировал продление контракта с «Маклареном» до конца 2030 года, назвав команду своим домом.

«Макларен» — мой дом, и я очень рад подписать новый контракт, который сохранит меня в команде как минимум до 2030 года. Когда девять лет назад я начинал этот путь, у меня были чёткие цели: вернуть «Макларен» на лидирующие позиции и завоевать чемпионские титулы. Мы достигли этой цели, но хотим большего — мы хотим продолжать побеждать. И как команда знаем, что способны этого добиться.

Не могу дождаться, когда снова сяду за руль в Монце. Я очень воодушевлён тем, что ждёт нас впереди и в оставшейся части этого сезона, и в ближайшие годы», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.