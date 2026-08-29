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«Макларен» подарит Ландо Норрису чемпионский болид MCL39 в честь продления контракта

«Макларен» подарит Ландо Норрису чемпионский болид MCL39 в честь продления контракта
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В честь продления контракта с Ландо Норрисом до 2030 года «Макларен» передаст британскому гонщику болид MCL39, на котором он выступал в чемпионском сезоне-2025.

Подарок станет напоминанием о вкладе Норриса в успехи команды, в том числе о его роли в завоевании второго подряд Кубка конструкторов в 2025 году и первом для «Макларена» чемпионском титуле с 2008 года. Болид будет передан гонщику в рамках празднования на ежегодном дне открытых дверей в McLaren Technology Centre.

26-летний Норрис выступает за «Макларен» с 2019 года. За это время он одержал 13 побед, 48 раз поднимался на подиум, завоевал 18 поул-позиций, два Кубка конструкторов и титул чемпиона мира — 2025. Новый контракт рассчитан как минимум до 2030 года с опцией продления.

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