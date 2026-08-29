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MotoGP — Гран-при Арагона, 29 августа 2026 года — квалификация — результаты

Бедзекки завоевал поул на Гран-при Арагона. Марк Маркес — второй, Баньяя — восьмой
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Пилот «Априльи» Марко Бедзекки завоевал поул-позицию на Гран-при Арагона в MotoGP, опередив действующего чемпиона Марка Маркеса на 0.089 секунды, несмотря на последствия травмы после аварии на Гран-при Германии.

В квалификации Бедзекки показал время 1:44.962, установив новый рекорд трассы. Маркес на «Дукати» уступил 0.089 секунды. Третьим стал его брат Алекс Маркес на «Грезини» (+0.299).

MotoGP 2026. Этап 14, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Квалификация 2
29 августа 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:44.962
2
Марк Маркес
Ducati
+0.089
3
Алекс Маркес
Ducati
+0.299

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:44.962.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.089.
3. Алекс Маркес («Грезини») +0.299.
4. Рауль Фернандес («Априлья») +0.413.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +0.474.
6. Педро Акоста («КТМ») +0.593.
7. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.653.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +0.709.
9. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +0.821.
10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +0.840.
11. Фермин Альдегер («Грезини») +0.930.
12. Франко Морбиделли («ВР46») +0.957.

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