Бедзекки завоевал поул на Гран-при Арагона. Марк Маркес — второй, Баньяя — восьмой

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки завоевал поул-позицию на Гран-при Арагона в MotoGP, опередив действующего чемпиона Марка Маркеса на 0.089 секунды, несмотря на последствия травмы после аварии на Гран-при Германии.

В квалификации Бедзекки показал время 1:44.962, установив новый рекорд трассы. Маркес на «Дукати» уступил 0.089 секунды. Третьим стал его брат Алекс Маркес на «Грезини» (+0.299).

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:44.962.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.089.

3. Алекс Маркес («Грезини») +0.299.

4. Рауль Фернандес («Априлья») +0.413.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +0.474.

6. Педро Акоста («КТМ») +0.593.

7. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.653.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +0.709.

9. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +0.821.

10. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +0.840.

11. Фермин Альдегер («Грезини») +0.930.

12. Франко Морбиделли («ВР46») +0.957.