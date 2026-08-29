Норрис будет зарабатывать $ 40,5 млн в год по новому контракту с «Маклареном» — источник

Новый контракт Ландо Норриса с «Маклареном», рассчитанный до 2030 года, принесёт британскому гонщику около £ 30 млн (ок. $ 40,5 млн) в год. Об этом сообщает издание The Independent.

Соглашение оценивается в £ 120 млн (ок. $ 162 млн). Это сделает Норриса одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, которые зарабатывают более £ 60 млн (ок. $ 81 млн) в год.

«Чувствую, что должен зарабатывать столько же, сколько они, но [контракт], конечно, далеко не на уровне Льюиса или Макса, в каком-то смысле, так и должно быть, потому что в своей карьере я достиг не так много, как они. Но, с другой стороны, считаю, что должно быть столько же, потому что я верю, что могу бороться с ними, когда это нужно, могу сделать свою работу лучше, когда это нужно. Но я над этим работаю. Надеюсь, однажды мне удастся выйти на такой уровень», — приводит слова Норриса The Independent.

Ранее сообщалось, что Норрис обсуждал с «Маклареном» зарплату в € 60 млн (ок. $ 69,6 млн) в год с 2027 года.