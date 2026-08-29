Ландо Норрис — о «Макларене»: нет места, где я хотел бы быть больше, чем здесь

Действующий чемпион мира Ландо Норрис прокомментировал новый контракт с «Маклареном», рассчитанный до 2030 года, и заявил, что не рассматривал варианты с уходом в другие команды.

«Интерес со стороны других команд был, но с моей стороны интереса к другим командам не было. Честно говоря, это было самое лёгкое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать в карьере.

Я никогда не был человеком, который постоянно переходит из команды в команду. Я оставался с «Маклареном» даже в те моменты, когда в прошлом были возможности уйти в другую команду. Мне было комфортно здесь, я хотел добиваться хороших результатов и по-прежнему верил, что даже в самые сложные периоды «Макларена» мы способны достичь того, чего добились за последние несколько лет. В итоге всё это действительно сбылось.

Конечно, я всегда думаю о будущем, но сейчас у меня нет абсолютно никаких причин даже рассматривать другую команду. В конце карьеры я буду очень рад сказать, что «Макларен» — единственная команда, за которую выступал.

Если посмотреть на это с точки зрения команды — что будет её мотивировать, что позволит чувствовать себя увереннее, что даст ей дополнительный импульс, — то сейчас это [подписание] произошло очень вовремя. Нам особенно нужен такой импульс с точки зрения морального духа и мотивации. Хочу, чтобы в команде знали: нет места, где я хотел бы быть больше, чем здесь», — сказал Норрис в видео, опубликованном пресс-службой «Макларена» в социальных сетях.