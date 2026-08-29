Зак Браун — о подписании Ландо Норриса до 2030 года: его достижения говорят сами за себя

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал продление контракта с пилотом команды Ландо Норрисом до 2030 года.

«Я невероятно рад подписать новый контракт с Ландо, продлевающий его сотрудничество с «Маклареном» как минимум до 2030 года. Его путь в команде — отличный пример нашего подхода к поиску, развитию и поддержке талантов мирового уровня, и его достижения говорят сами за себя. Вместе с Андреа [Стеллой], Оскаром [Пиастри] и всей командой Ландо помог привести «Макларен» в новую папайю-эру успеха, помог нам пройти путь от конца стартовой решётки до двух подряд Кубков конструкторов в 2024 и 2025 годах и первого за 17 лет чемпионского титула в личном зачёте. Мы с огромным воодушевлением смотрим в будущее и остаёмся полностью сосредоточены на борьбе за победы и чемпионские титулы», — приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».