Стелла — о продлении Норриса: особенный человек, которого ценит каждый в команде

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал продление контракта с пилотом Ландо Норрисом до 2030 года, высоко оценив вклад британского гонщика в успехи команды.

«Ландо был неотъемлемой частью пути и успехов «Макларена» на протяжении последних девяти лет, очень рады продолжить наше сотрудничество с ним как минимум до 2030 года. Он исключительный пилот, сочетающий в себе выдающуюся природную скорость со зрелостью, стабильностью и сильной приверженностью «Макларену». Но прежде всего он особенный человек, которого ценит каждый в команде.

С тех пор как он присоединился к «Макларену» в рамках нашей юниорской программы, он рос вместе с нами и сыграл ключевую роль в возвращении команды на передовые позиции в Формуле-1.

Это продление контракта обеспечивает нам важную преемственность и укрепляет уверенность в том направлении, в котором мы движемся вместе. С ним и Оскаром [Пиастри] мы можем рассчитывать не только на одно из сильнейших партнёрств, но и на одну из самых сплочённых и дружных команд в Формуле-1», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.