Гюнтер Штайнер — о Ландо Норрисе: не думаю, что он теперь претендент на титул

Исполнительный директор Tech3 в MotoGP Гюнтер Штайнер заявил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис, несмотря на две победы подряд, перестал быть полноценным претендентом на чемпионский титул в Формуле-1.

«По‑моему, сейчас уже слишком поздно: сезон ушёл далеко вперёд, а он только набрал форму. При этом «Мерседес» особо не страдает. Да, они не суперсильны, но у команды хорошая стратегия, так что обыграть их будет непросто. Поэтому я не думаю, что он теперь претендент на титул», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

После 12 этапов Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте с 159 очками, уступая лидеру Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 83 очка.