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MotoGP — Гран-при Арагона, 29 августа 2026 года — спринт — результаты

Марк Маркес выиграл спринт в Арагоне, опередив брата Алекса и Марко Бедзекки
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Действующий чемпион мира Марк Маркес одержал победу в спринте Гран-при Арагона, финишировав первым и опередив брата Алекса и итальянца Марко Бедзекки.

MotoGP 2026. Этап 14, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Спринт
29 августа 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:37.995
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.140
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+2.089

Маркес, стартовавший вторым, уже на первом круге обогнал поул-ситтера Бедзекки и создал комфортный отрыв, финишировав с преимуществом в 1.140 секунды. Вторым стал Алекс Маркес (+1.140), третьим — Бедзекки (+2.089).

Для Бедзекки гонка осложнялась травмой колена, полученной на Гран-при Германии. Тем не менее он удержался на подиуме. Его ближайший преследователь и напарник по «Априлье» Хорхе Мартин финишировал пятым, уступив Педро Акосте в борьбе за четвёртое место.

Фабио Куартараро, Фабио Ди Джаннантонио и Лука Марини сошли с дистанции в течение первых пяти кругов.

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:37.995.
2. Алекс Маркес («Грезини») +1.140.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.089.
4. Педро Акоста («КТМ») +2.648.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +6.237.
6. Фермин Альдегер («Грезини») +10.475.
7. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +11.071.
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11.213.
9. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +12.021.
10. Джек Миллер («Прамак») +12.166.

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