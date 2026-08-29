Марк Маркес выиграл спринт в Арагоне, опередив брата Алекса и Марко Бедзекки

Действующий чемпион мира Марк Маркес одержал победу в спринте Гран-при Арагона, финишировав первым и опередив брата Алекса и итальянца Марко Бедзекки.

Маркес, стартовавший вторым, уже на первом круге обогнал поул-ситтера Бедзекки и создал комфортный отрыв, финишировав с преимуществом в 1.140 секунды. Вторым стал Алекс Маркес (+1.140), третьим — Бедзекки (+2.089).

Для Бедзекки гонка осложнялась травмой колена, полученной на Гран-при Германии. Тем не менее он удержался на подиуме. Его ближайший преследователь и напарник по «Априлье» Хорхе Мартин финишировал пятым, уступив Педро Акосте в борьбе за четвёртое место.

Фабио Куартараро, Фабио Ди Джаннантонио и Лука Марини сошли с дистанции в течение первых пяти кругов.

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:37.995.

2. Алекс Маркес («Грезини») +1.140.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.089.

4. Педро Акоста («КТМ») +2.648.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +6.237.

6. Фермин Альдегер («Грезини») +10.475.

7. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +11.071.

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +11.213.

9. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +12.021.

10. Джек Миллер («Прамак») +12.166.