Никита Мазепин выиграл первую гонку после возвращения в спорт

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин стал победителем гонки немецкого чемпионата Spezial Tourenwagen Trophy (STT), прошедшей в Спа (Бельгия).

Машиной, на которой россиянин провёл заезд, стал «Мерседес» AMG GT3. Отметим, что это выступление стало для Мазепина первым после возвращения, о котором он объявил в августе 2026 года.

Никите Мазепину 27 лет. Россиянин является бывшим пилотом команды Формулы-1 «Хаас». В 2022 году команда расторгла с ним контракт, после чего он оказался под санкциями Европейского союза, которые были сняты в 2024 году.

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