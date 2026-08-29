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«Он особенный». Серхио Перес высказался о Фернандо Алонсо

«Он особенный». Серхио Перес высказался о Фернандо Алонсо
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Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес высказался о двукратном чемпионе мира испанце Фернандо Алонсо.

«Есть определённый возраст, когда вы начинаете сдавать. Дело в мотивации. Вы можете отследить, как много думаете о своих инженерах и своей машине. Когда вы начинаете думать об этом меньше, это первый сигнал. Когда вы молоды, всё, о чём вы думаете, это о будущем, как стать лучше и какие техники вы можете использовать.

Гонщики разные. У некоторых это происходит на рубеже 30-35 лет, а есть Фернандо, за которым мы можем наблюдать и до 60 лет. Он по-прежнему гоняется на высочайшем уровне. Но Фернандо — особенный», — сказал Перес в подкасте Beyond the Grid.

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