Дамир Идиятулин выиграл квалификацию финала RDS GP

Сегодня, 29 августа, на трассе Moscow Raceway состоялась квалификация финала Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

По результатам субботней квалификации на второе место в чемпионской гонке поднялся пилот Carville Racing Антон Козлов с результатом 98 баллов. Сергей Кузнецов (Fresh Racing) с проездом на 94 балла занял 10-ю строчку в протоколах, а действующий обладатель титула Аркадий Цареградцев из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», квалифицировавшийся на 13-м месте с лучшей попыткой на 92 балла, сохранил математические шансы на защиту своего чемпионского звания.

Победителем квалификации на «обратной» конфигурации Moscow Raceway стал Дамир Идиятулин, который первую попытку проехал на максимально возможные 100 баллов — в четвёртый раз в своей карьере, — но во второй попытке столкнулся с техническими проблемами, которые обнулили проезд. Вторую и третью строчку в квалификационных протоколах заняли напарники по Takayama Forward Auto Роман Тиводар и Георгий Чивчян — каждый в лучшей попытке получил 99 баллов.

Борьба продолжится завтра, 30 августа, когда на трассе Moscow Raceway начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, которые определят призёров и победителя уикенда большого дрифта в Подмосковье, а также назовут нового чемпиона RDS GP в личном зачёте. В командном первенстве титул по итогам сезона-2026 уже гарантировала себе Fresh Racing.