Экс-пилот Ф-1: Расселлу тяжело принять, что Антонелли является фаворитом

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе высказался о конкуренции между гонщиками «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

«Если говорить о чемпионате, то Антонелли будет очень тяжело победить, у него хороший отрыв по очкам, и он не ошибается. Он гоняется с умом. Надёжность машины также может стать фактором, но, учитывая текущую ситуацию, Антонелли является фаворитом чемпионата. Уверен, Расселлу очень тяжело это принять, но Кими побеждает его сейчас, и это факт», — приводит слова Патрезе Betpack.

Ранее бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о конкуренции между Антонелли и Расселлом.