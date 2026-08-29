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Серхио Перес назвал сроки завершения карьеры в Формуле-1

Серхио Перес назвал сроки завершения карьеры в Формуле-1
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Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес высказался о сроках завершения карьеры в престижнейшей гоночной серии мира.

«Тяжело назвать число. Очевидно, у меня не так много времени. Около трёх лет. Я хочу увидеть, как проект «Кадиллака» продвинется вперёд. И для этого нужно немного больше времени», — сказал Перес в подкасте Beyond the Grid.

Серхио Пересу 36 лет. Мексиканец дебютировал в Формуле-1 в 2011 году за «Заубер». Становился вице-чемпионом (2023). Всего на его счету в престижнейшей гоночной серии мира шесть побед и 39 подиумов.

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