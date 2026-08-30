«Это ничего не дало спорту». Глава «Рейсинг Буллз» выступил против дозаправок в Ф-1

Глава «Рейсинг Буллз» Питер Байер объяснил, почему выступает против возвращения дозаправок в Формулу-1.

«Когда я работал в ФИА, у нас была рабочая группа с Формулой-1, Россом Брауном и его командой, занимавшаяся зрелищностью гонок. Одной из главных идей некоторых людей была дозаправка. Мы очень тщательно изучили исторические видео, данные, и стало понятно, что, за исключением пары зрелищных и опасных фото, дозаправка ничего не дала спорту, потому что большинство обгонов совершалось на пит-лейне. Вот почему я не большой поклонник этого», — приводит слова Байера издание RaceFans.

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