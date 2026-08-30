Райан Прис выиграл гонку NASCAR Cup Series
Американский гонщик Райан Прис из RFK Racing стал победителем гонки NASCAR Cup Series Coke Zero Sugar 400, которая прошла на автодроме «Дайтона Интернэшнл Спидвей».
Прис финишировал первым, опередив мексиканца Даниэля Суареса из Spire Motorsports всего на 0,024 секунды. Третьим стал Тайлер Реддик из 23XI Racing — его отставание составило 0,641 секунды.
Топ-10:
- Райан Прис (RFK Racing) — 2:40:57.884.
- Даниэль Суарес (Spire Motorsports) +0,024.
- Тайлер Реддик (23XI Racing) +0,641.
- Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports) +0,642.
- Рики Стенхаус-младший (Hyak Motorsports) +1,362.
- Остин Синдрик (Team Penske) +2,107.
- Остин Диллон (Richard Childress Racing) +2,806.
- Алекс Боуман (Hendrick Motorsports) +4,088.
- Джош Берри (Wood Brothers Racing) +4,315.
- Коул Кастер (Haas Factory Team) +4,316.
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