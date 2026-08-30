Култхард – об Антонелли: он стал знаменитым, и это проблема

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Дэвид Култхард считает, что общественное внимание усложнит карьеру пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Он стал знаменитым, и это проблема. Теперь он на виду у публики. Вы видели в социальных сетях, он был на летнем отдыхе в каком-то ночном клубе и диджей позвал его. И теперь люди снимают его, ему многое приходится делать впервые, потому что до того, как он стал известным, не было диджея, который пригласил бы его. Так что ему приходится привыкать к тому, что теперь, помимо того, что он является гонщиком, он является и знаменитостью. Но после разговора с его семьёй я убедился, что он не зазнается», — приводит слова Култхарда издание RacingNews365.