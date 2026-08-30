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Состояние Хаджара значительно улучшилось после травмы руки — RacingNews365

Состояние Хаджара значительно улучшилось после травмы руки — RacingNews365
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар стремительно идёт на поправку после травмы руки, полученной в середине августа, сообщает издание RacingNews365.

По информации ресурса, француз и руководство команды настроены на его возвращение уже на предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Монце.

Напомним, Хаджар получил травму запястья на тренировке по боксу. Француз пропустил Гран-при Нидерландов, в «Ред Булл» его заменил пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон.

Ранее Марк Маркес рассказал, почему посоветовал Хаджару пропустить ГП Нидерландов.

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