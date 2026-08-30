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Тото Вольф — о сезоне-2021: я смирился, и Хэмилтон — тоже

Тото Вольф — о сезоне-2021: я смирился, и Хэмилтон — тоже
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о скандальном сезоне-2021, в котором тогдашний пилот команды британец Льюис Хэмилтон уступил в борьбе за титул в последней гонке.

«То, как складывалась гонка… Это навсегда осталось в моей памяти. Я смирился, Льюис тоже, Ферстаппен заслуживал стать чемпионом мира, без сомнений. Сезон не определятся одним вечером, но именно он запомнился мне в 2021 году.

Тот год может показаться огромным успехом, хотя на самом деле это не так, потому что в начале у нас были проблемы. До июня, до Сильверстоуна. Затем было что-то вроде оттепели, после чего всё стало хорошо.

Нас было не остановить. Затем Льюиса несправедливо дисквалифицировали в Бразилии, отбросив в конец решётки в спринте, но он блестяще вернулся. И с этого момента он раскрылся, он был лучшим Хэмилтоном, которого я видел, но в конечном итоге победить не удалось», — сказал Вольф в подкасте SAP Podcast.

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