Карлос Сайнс: в Формуле-1 возможно выступать до 45 лет

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший считает, что в современной Формуле-1 можно выступать и после 40 лет.

«Видя, на что способны Фернандо и Льюис, даже Нико, который на несколько лет старше меня, понимаешь, что высокий уровень можно поддерживать долго. Мне повезло оказаться в спорте, который даёт возможность оставаться на плаву на протяжении многих лет. У меня есть пример дома. Мой отец, Карлос Сайнс, пусть он и не в Формуле-1, по-прежнему добивается успехов в 63 года.

Если вы поддерживаете форму и сохраняете мотивацию, то можете значительно продлить свою карьеру. Необходимо и хорошее психологическое здоровье, учитывая перелёты и медийность. Думаю, это возможно делать до 45 лет», — приводит слова Сайнса Motorsport Italia.