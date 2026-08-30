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Карлос Сайнс: в Формуле-1 возможно выступать до 45 лет

Карлос Сайнс: в Формуле-1 возможно выступать до 45 лет
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший считает, что в современной Формуле-1 можно выступать и после 40 лет.

«Видя, на что способны Фернандо и Льюис, даже Нико, который на несколько лет старше меня, понимаешь, что высокий уровень можно поддерживать долго. Мне повезло оказаться в спорте, который даёт возможность оставаться на плаву на протяжении многих лет. У меня есть пример дома. Мой отец, Карлос Сайнс, пусть он и не в Формуле-1, по-прежнему добивается успехов в 63 года.

Если вы поддерживаете форму и сохраняете мотивацию, то можете значительно продлить свою карьеру. Необходимо и хорошее психологическое здоровье, учитывая перелёты и медийность. Думаю, это возможно делать до 45 лет», — приводит слова Сайнса Motorsport Italia.

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