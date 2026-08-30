Ральфу Шумахеру потребуется операция после падения с гидроцикла

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер сообщил, что получил травму плеча после падения с гидроцикла во время соревнований.

«У меня сместилось плечо, когда я попытался резко развернуть гидроцикл. Это едва не произошло во время первого заезда. Огромное спасибо команде, которая быстро меня вытащила. И спасибо врачу, который вправил мне плечо. Это не очень приятно, должен признаться. Но сейчас всё нормально.

Да, это был обычный вывих, но, к несчастью, откололся кусочек кости. Операция пройдёт быстро, я смогу вернуться в Монце. Единственное, мне нужно будет держать микрофон в левой руке», — сказал Шумахер в эфире RTL+.