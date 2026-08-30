Марк Маркес выиграл Гран-при Арагона, Хорхе Мартин — пятый

В Альканьисе (Испания) завершился 14-й этап MotoGP в сезоне-2026. Победителем гонки стал семикратный чемпион мира испанец Марк Маркес, представляющий «Дукати». Действующий лидер сезона испанец Хорхе Мартин из «Априльи» финишировал пятым.

MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка (топ-10):

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:10.969.

2. Педро Акоста («КТМ») +1.754.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.629.

4. Алекс Маркес («Грезини») +8.687.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +12.572.

6. Фермин Альдегер («Грезини») +17.687.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +23.136.

8. Энеа Бастьянини («КТМ») +25.741.

9. Диого Морейра («Хонда») +25.899.

10. Брэд Биндер («КТМ») +26.441.