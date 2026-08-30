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Ферстаппен коротко спрогнозировал результат «Ред Булл» на Гран-при Италии

Ферстаппен коротко спрогнозировал результат «Ред Булл» на Гран-при Италии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что после проблем команды на Гран-при Нидерландов не может прогнозировать её выступление на следующем этапе в Италии.

«Невозможно сказать. Я понятия не имею. Цель команды на уикенд? Я просто надеюсь, что мы сможем быть немного ближе по темпу. Было бы неплохо», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

К этапу в Монце Ферстаппен подходит на шестом месте в личном зачёте со 112 очками. Нидерландец поднимался на подиум в Канаде, Австрии, Бельгии и Венгрии, однако ни разу в этом сезоне не смог одержать победу в гонке. Лидирует 19-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, набравший 242 очка.

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