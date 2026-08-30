Бакстон — о ГП Нидерландов: первая настоящая проверка отношений Хэмилтона и Леклера

Бывший ведущий F1 TV Уилл Бакстон считает, что события Гран-при Нидерландов стали серьёзной проверкой для «Феррари» и способности команды правильно выстраивать отношения между семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

«Это первая настоящая проверка отношений Шарля и Льюиса для «Феррари»? Что ж, если это не проверка их отношений, то это проверка того, как команда с этим справляется. Ведь Шарль — золотой мальчик, верно? Так было всегда. Он «Феррари» до мозга костей. Наверное, он никогда не будет выступать ни за какую другую команду. Это его место, и он находится там с детства.

А потом у вас есть Льюис, величайший гонщик всех времён, семикратный чемпион. Невозможно угодить им обоим, верно? В команде Формулы-1 один пилот будет злиться, а другой останется доволен. Так всё и работает, особенно в подобных ситуациях. Иногда приходится просто смириться с этим и понять, что вы кого-то разозлите.

Невозможно постоянно делать счастливыми обоих при любом развитии событий. Так не бывает. Льюис знает, как в «Мерседесе» команда мгновенно выполняет решения, и он хочет видеть в «Феррари» такой же менталитет команды, которая умеет побеждать в чемпионате, потому что без этого вы никогда не выиграете титул. Поэтому я понимаю раздражение Льюиса, когда он думает: «Ребята, мы выставляем себя идиотами. Это глупо». Потому что он знает, как выглядит ситуация с другой стороны.

Это проблема «Феррари»? Проблема Шарля и Льюиса? Насколько быстро им нужно пресечь это в зародыше? Им просто нужно разобраться, что именно они делают, и зафиксировать это на бумаге? Или понять, что уровень исполнения, который у них сейчас есть, просто не соответствует тому, как должна работать команда, претендующая на чемпионский титул?» — приводит слова Бакстона Motorsport.