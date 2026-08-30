Алан Макниш предупредил «Ауди» о сложном Гран-при Италии

Гоночный директор команды Формулы-1 «Ауди» Аллан Макниш не ждёт лёгкого уикенда для команды на Гран-при Италии.

«Здесь есть две стороны. Во-первых, у нас будут гонки, в которых мы не наберём очков. У нас была очень хорошая серия. Давайте будем предельно честны, мы смогли набирать очки, когда у нас появлялась такая возможность. После первого круга [в Зандворте] я не думал, что мы окажемся в таком положении [Хюлькенберг финишировал восьмым], но мы воспользовались возможностью, когда она появилась.

Монца может стать для нас одной из самых сложных трасс, так же как Сильверстоун и Спа, особенно Спа. С точки зрения чистого темпа там нам немного сложнее. Но Монца в любом случае довольно уникальная трасса, поэтому мы должны понимать, что разговоры о наборе очков не будут актуальны для нас на каждом этапе. Как команда мы должны уметь с этим справляться. И это возвращает нас к тому, что мы должны делать всё правильно. Тогда, если появится возможность, мы сможем ею воспользоваться — будь то виртуальная машина безопасности, машина безопасности или что-то ещё», — приводит слова Макниша RacingNew365.