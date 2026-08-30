Антонелли — о дебютном сезоне в Ф-1: помог мне вырасти ещё сильнее, чем я ожидал

Лидер чемпионата гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли считает, что за дебютный сезон в Формуле-1 заметно изменился как гонщик и стал гораздо лучше справляться с трудностями.

«Опыт играет огромную роль. Конечно, мне ещё предстоит набраться большого опыта, но я думаю, что прошлый год, несмотря на все плохие моменты и сложные периоды, был именно тем, что мне было нужно. Он помог мне вырасти ещё сильнее, чем я ожидал. Я стал эмоционально и психологически сильнее», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.

Напомним, сезон-2025 Антонелли завершил на седьмом месте со 150 очками. В текущем же он лидирует в личном зачёте, имея на своём счету 242 балла.